TMW, Bigica confermato, Riela in stand-by. Moena...

Buone notizie per la Fiorentina Primavera. Come riporta tuttomercatoweb.com, la società viola ha deciso di confermare il tecnico Emiliano Bigica e tutto il suo staff, preparatore dei portieri Betti compreso. In stand-by resta solo la posizione del vice di Bigica, Paolo Riela, che potrebbe essere promosso in prima squadra come collaboratore di Montella. Il network aggiunge poi che è possibile, anche se per ora è un'ipotesi, che una parte dei tecnici della Primavera possano spostarsi a Moena dopo il 12 luglio, quando un gruppo della Fiorentina volerà negli Stati Uniti e un secondo gruppo resterà in Trentino.