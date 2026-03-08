Super Puzzoli non basta, Fiorentina Primavera battuta 3-2 dall'Inter. Galloppa espulso

FirenzeViola

Super Puzzoli non basta, Fiorentina Primavera battuta 3-2 dall'Inter. Galloppa espulsoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:01Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina Primavera va vicina alla vittoria (che avrebbe significato primo posto) a Milano contro l'Inter, ma alla fine ne esce con una sconfitta maturata nel finale nonostante un super Puzzoli. Il talento della squadra di Galloppa realizza una doppietta nel secondo tempo in cui vengono segnati tutti i gol. Di Kukulis e di Mancuso all'88' i gol dei nerazzurri che riescono addirittura a vincere con un rigore realizzato da El Mahboubi allo scadere. L'Inter ferma così la formazione gigliata evitando che riesca ad agguantare il primo posto: la Fiorentina resta terza in classifica, a due punti dalla Roma capolista. Espulso Galloppa per proteste nel finale.