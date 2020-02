STADIO, Viola da Coppa per ri-battere l'Atalanta

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio dedica ampio spazio questa mattina alla sfida di oggi pomeriggio tra la Fiorentina e l'Atalanta, sottolineando come la speranza in casa viola sia quella di ripetere l'impresa di pochi giorni fa in Coppa Italia quando ridotta in 10 contro 11 la squadra di Iachini riuscì a ridosso del 90' a piazzare il colpo della vittoria e a estromettere dalla competizione i nerazzurri: servirà una Viola cinica e capace negli strappi che non ti aspetti, scrive il giornale. Servirà dunque una Fiorentina modello-Coppa per superare un'Atalanta da urlo che ha collezionato dei numeri praticamente doppi rispetto ai viola in fatto di gol segnati, occasioni da rete e possesso palla.