SPALLETTI, A Comuzzo: "Occhio che Kean fa gol anche a te"

Fonte: dall'inviata a Coverciano - Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Raimondo De Magistris

E' scattato il ritiro della Nazionale a Coverciano in vista delle due gare di Nations League con Belgio e Francia. Tra i convocati azzurri anche i due calciatori viola Comuzzo e Kean. Come di consueto Luciano Spalletti presenta il raduno in conferenza stampa a partire dal giudizio sui due capocannonieri del campionato, Retegui e Kean:

"Ho fatto i complimenti a tutti i giocatori su come stanno evidenziando un buon calcio e c'è questa competitività nei ruoli che dà stimoli a tutti., la competizione è sempre importante. Si vedono bellissime partite come ad esempio ieri sera in Inter-Napoli e ci sono squadre che danno filo da torcere a quelle più attrezzate perciò qui c'è un modo di crescita. I due bomber? Hanno fatto vedere di essere quelli che credevamo fossero. Comuzzo e Kean sono arrivati insieme e a Comuzzo ho detto 'stia attento perché ora fa gol a tutti, lo farà anche a te". Infatti è in una forma strepitosa, ha qualità evidenti e qualche criticità piccolissima. Siamo felicissimi di questo".

Ce li spiega, qual è la gestione? "Diventa facile eprché possono giocare insieme, Kean ha giocato anche esterno, ha gamba, fa scorribande, si getta nello spazio da solo, crea problemi a tutti con la velocità e la fisicità. Retegui è più da area da rigore, sa doc'è il portiere, il secondo palo senza guardarlo ed è bravissimo in area di rigore. Kean ha fatto vedere anche questo, i tre gol di ieri dicono che è completo. Insieme possono giocare perché Retegui come prima punta e Kean ad andargli sotto, a prendersi palla addosso, può tenerla lì anche due minuti.. Se possono giocare insieme in queste due partite? Per ora si prosegue come al solito, Kean ha il solito problemino che aveva prima della partita di ieri, li facciamo recuperare qualche giorno quelli che hanno giocato, ma poi avere alternative in partita è importante".

Kean è l'attaccante mancato all'Europeo? "Lui assomiglia a quello che è il nostro gruppo nella crescita veloce avuta, è forte il messaggio che manda giocando, ieri ha fatto un doppio movimento sul difensore e poi ha segnato, nel terzo è andato a segnare a campo aperto".