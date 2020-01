SOTTIL SU IG, Orgoglioso di continuare a Firenze

Attraverso i propri canali social, l'esterno della Fiorentina Riccardo Sottil ha affidato un bel messaggio nel quale ha esternato la sua gioia per il rinnovo fino al 2024 con la Fiorentina. Ecco le sue parole arrivate sul suo profilo Instagram: "A Firenze sono cresciuto come calciatore e come uomo, con la maglia della Fiorentina addosso ho provato emozioni uniche che non dimenticherò. Sono orgoglioso di poter continuare a far parte di questa splendida famiglia e voglio ripagare la fiducia della società in campo, dando tutto, sempre. Dimostrare quanto io tenga a questi colori, a questo progetto, ai tifosi che non ci lasciano mai soli. Ringrazio la mia famiglia che è sempre al mio fianco. Avanti insieme, verso nuovi obiettivi".