Soddisfazione Mandragora: è suo il gol migliore del ritorno degli ottavi di Conference League

Il sinistro di Rolando Mandragora dalla distanza, che ha regalato il momentaneo 1-0 alla Fiorentina contro il Panathinaikos, è stato scelto dalla UEFA come il miglior gol del ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La rete del centrocampista viola ha battuto una concorrenza agguerrita, con altre reti di spicco in lizza per il premio #UECLGOTD, tra cui quelle di Der Bruggen contro lo Jagiellonia, Koutsias del Lugano contro il Celje e Stensson contro il Pafos. Un riconoscimento che celebra la qualità del gol di Mandragora, che ha lasciato il segno nell'ultima giornata di Conference.