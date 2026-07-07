SkySport: "La Fiorentina fa sul serio per Valdepenas del Real"

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La Fiorentina continua a spingere per Victor Valdepenas e al momento sarebbe in pole position nella corsa al giovane difensore del Real Madrid. Secondo quanto riportato da SkySport, il club viola avrebbe preso un vantaggio significativo rispetto alle altre società interessate al centrale spagnolo classe 2006, cresciuto nel vivaio dei Blancos. Oltre al Bologna, infatti, anche la squadra di Fabio Grosso segue da tempo il profilo del giocatore.

La Fiorentina si sarebbe mossa in anticipo rispetto alla concorrenza, ma per eventuali sviluppi sarà necessario attendere le valutazioni del Real Madrid durante il ritiro estivo. Prima di prendere una decisione definitiva sul futuro del difensore, infatti, José Mourinho vuole osservare da vicino il giovane talento.