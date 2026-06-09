SkySport: incontro Kean-Fiorentina nelle prossime settimane, decisive le intenzioni del club
FirenzeViola.it
Dopo aver ufficializzato Fabio Grosso come nuovo tecnico, la Fiorentina prosegue le proprie valutazioni anche sui giocatori già presenti in rosa. Tra questi c’è Moise Kean. Nelle prossime settimane è atteso un confronto tra Alessandro Lucci, procuratore dell’attaccante azzurro, e la dirigenza viola per fare il punto della situazione. Lo riporta SkySport, che aggiunge: al momento le parti non sono ancora entrate nel dettaglio della questione e sarà fondamentale comprendere quali siano le intenzioni del club in vista del futuro.
Pubblicità
Primo Piano
Il viaggio in USA ci dirà tutto: se non sarà rilancio totale sarà giusto chiedere la cessione della Fiorentina. Ultimi giorni di "pace" per Paratici, poi sarà solo mercato. L'Atalanta boccia Gudmundssondi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Il viaggio in USA ci dirà tutto: se non sarà rilancio totale sarà giusto chiedere la cessione della Fiorentina. Ultimi giorni di "pace" per Paratici, poi sarà solo mercato. L'Atalanta boccia Gudmundsson
Copertina
FirenzeViolaPrimavera, conto alla rovescia iniziato: tra tre mesi la Fiorentina può alzare un altro trofeo
Angelo GiorgettiÈ l’Anno Zero: ecco perché può essere un'occasione mai vista da quando ci sono i Commisso. Ci sarà un incontro stampa dopo il ritorno di Ferrari e Paratici dagli Usa: tutta la verità sul tavolo. Grosso sarà presentato prima del ritiro
Mario TeneraniUfficialità di Grosso in arrivo. Paratici a New York per costruire. Il calcio di Baldini è ossigeno, Ndour e Comuzzo due su cui puntare. La Juventus insiste per De Gea
Tommaso LoretoDal viaggio Azzurro ai proclami in viola, la retorica social e il distacco dalla realtà
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com