SkySport: incontro Kean-Fiorentina nelle prossime settimane, decisive le intenzioni del club

SkySport: incontro Kean-Fiorentina nelle prossime settimane, decisive le intenzioni del clubFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:55Primo Piano
di Redazione FV

Dopo aver ufficializzato Fabio Grosso come nuovo tecnico, la Fiorentina prosegue le proprie valutazioni anche sui giocatori già presenti in rosa. Tra questi c’è Moise Kean. Nelle prossime settimane è atteso un confronto tra Alessandro Lucci, procuratore dell’attaccante azzurro, e la dirigenza viola per fare il punto della situazione. Lo riporta SkySport, che aggiunge: al momento le parti non sono ancora entrate nel dettaglio della questione e sarà fondamentale comprendere quali siano le intenzioni del club in vista del futuro.