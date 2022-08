SKY, Trovato l'accordo per Barak alla Fiorentina

Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro, come programmato nei giorni scorsi, tra la Fiorentina e il Verona, per discutere del passaggio di Barak dal Veneto alla Toscana. In questo incontro le due società hanno trovato l'accordo verbale per il passaggio del centrocampista ceco alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni, come avevamo anticipato ieri. Tra il prestito e il riscatto, la Fiorentina pagherà al Verona 10 milioni per Barak, oltre a 2 di bonus. Questo secondo quanto riporta Sky Sport.