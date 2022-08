IND.FV, Barak-Viola, si va a dopo il playoff di giovedì

Dopo l'accelerata delle scorse ore (coincisa con la mancata convocazione della mezzala per il posticipo di ieri tra Verona e Bologna) adesso è il momento delle ultime riflessioni sul conto di Antonin Barak: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, non pare essere imminente la chiusura dell'affare per il centrocampista ceco, che comunque rimane davvero ad un passo dall'approdo alla Fiorentina. La sensazione è che l'affare non sia a rischio (è bene essere precisi) ma che in ogni caso la società viola, per dare la sterzata decisiva all'operazione, voglia attendere il ritorno del playoff di Conference League contro il Twente, visto che al momento tutte le attenzioni di area tecnica e dirigenza sono concentrate esclusivamente sulla sfida in Olanda contro la formazione di Jans. I dettagli dell'accordo restano dunque invariati: prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto (che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni) sulla base di altri 12, più - probabilmente - un ulteriore milione di bonus.