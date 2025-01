SKY, Pongracic resta alla Fiorentina: tolto dal mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Marin Pongracic è stato tolto dal mercato. A riportarlo è Sky Sport, che spiega come dopo la convincente prestazione del croato ieri sera all'Olimpico, contro la Lazio, la Fiorentina abbia scelto una volta per tutte di levare il difensore dalle piste di mercato che si erano palesate su di lui, come quella del Napoli. Il club viola infatti crede ancora molto nell'ex Lecce e non ha intenzione di privarsene in questa sessione invernale.