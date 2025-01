PONGRACIC, Va verso la permanenza alla Fiorentina

FirenzeViola.it

Fino al momento in cui suona il gong della fine del calciomercato, si sa, di certo nel mondo del calcio non c'è praticamente nulla. Ma nonostante le voci che rimbalzano a Firenze e non solo sul fatto che Marin Pongracic possa lasciare la Fiorentina poco meno di sei mesi dopo essere arrivato come uno dei colpi principali del mercato estivo di Pradè e Goretti, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il difensore croato è destinato alla permanenza. Vuoi per il fatto che rientrare dei costi dell'operazione è pressoché impossibile in questo momento, vuoi perché il calciatore pensa di poter far vedere ancora quanto vale, a meno di clamorosi cambi di programma non ci sarà separazione invernale.

No alle offerte

Diversi club si erano affacciati alla porta del difensore ex Lecce provando a sfruttare lo scarso impiego e l'inizio disastroso dell'esperienza di Pongracic a Firenze. Dalla Bundesliga fino alla sua ex squadra in Salento - Corvino aveva fiutato l'affare - in molti ci hanno pensato anche solo in prestito fino al termine della stagione, per far rimettere minuti nelle gambe del croato e magari garantirsi così un calciatore di indubbie qualità a costo zero. Ma Fiorentina e calciatore non hanno intenzione di separarsi almeno senza ulteriori sviluppi in questo gennaio, per questo Pongracic dovrebbe restare.

Conquistare Firenze

L'obiettivo del classe 1997 - protagonista ultimamente soprattutto fuori dal campo, per aver cancellato tutte le foto dal proprio profilo Instagram - è ora quello di conquistare Palladino e Firenze che nutrono ancora qualche dubbio sull'operazione estiva che ha portato Pongracic in viola per una cifra decisamente importante. Le prime settimane estive sono state traumatiche, ma piano piano sta ritrovando la forma migliore e anche se sa che scalzare Comuzzo e Ranieri dalla difesa titolare non sarà semplice, a meno che il club non decida di intervenire sul mercato - leggasi, Pablo Marì - Pongracic è pronto a riprendersi il posto che gli spettava di diritto dopo l'estate.