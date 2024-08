SKY, Per Nico la viola chiede 40 mln

FirenzeViola.it

Come riporta Sky Sport, il futuro di Nico Gonzalez sembra sempre più lontano dalla Fiorentina. Dopo alcuni giorni in cui il patron viola, Rocco Commisso, aveva bloccato il suo trasferimento, in particolare verso la Juventus, sempre secondo l’emittente televisiva, sarebbe arrivato l’ok definitivo per la sua cessione. Le condizioni, però, saranno dettate dalla Fiorentina, che parte da una richiesta di 40 milioni di euro. Juventus e Atalanta sono le pretendenti in Italia, con i bianconeri che rappresentano la prima scelta per il numero 10 viola.

Tuttavia, la destinazione potrebbe essere influenzata dalla cessione di Teun Koopmeiners: se l’Atalanta dovesse lasciar partire il suo gioiello proprio alla Juventus, punterebbe fortemente su Gonzalez. Allo stesso tempo, i bianconeri, se decidessero di affondare il colpo sull’argentino, non potrebbero più investire anche sull’olandese, che resterebbe all’Atalanta. Si tratta quindi di un triangolo di mercato che, al momento, non sembra sbloccare la situazione.