Bianco ceduto, l'agente: "Se ci fosse ancora Barone, oggi sarebbe titolare in viola"

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Alessandro Bianco ha salutato a titolo definitivo la Fiorentina per iniziare una nuova avventura al Modena. Il suo agente, Beppe Galli, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore per commentare il trasferimento del centrocampista, spiegando: “Alessandro è un calciatore di grande valore. Il passaggio al Modena non rappresenta un passo indietro nella sua carriera, anche perché tra i giovani soltanto Liberali ha trovato spazio in Serie A, e anche nel suo caso resta tutto da verificare”.

Il procuratore ha poi ricordato il forte legame tra Bianco e l'ex direttore generale viola Joe Barone: “Alessandro era uno dei giocatori su cui Barone puntava maggiormente. Se fosse stato ancora alla Fiorentina, sono convinto che sarebbe rimasto a Firenze e oggi avrebbe avuto un ruolo da protagonista. La società, invece, ha scelto di intraprendere un'altra strada e di non inserirlo più nel progetto tecnico”.

Infine, Galli ha chiarito come si è arrivati alla separazione: “Non siamo stati noi a chiedere di andare via. C'è naturalmente un po' di rammarico, ma nel calcio è normale che, prima o poi, le strade si dividano. Adesso siamo felici di iniziare questa nuova esperienza al Modena e vedremo cosa ci riserverà il futuro”.