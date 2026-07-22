Non solo la Fiorentina: il Fulham su Mastantuono, Arbeloa lo rivorrebbe
Si allarga la corsa a Franco Mastantuono. Il talento argentino classe 2007 del Real Madrid, già accostato alla Fiorentina nelle scorse ore, è finito anche nel mirino del Fulham. Come riporta Fabrizio Romano, il club inglese starebbe valutando l'affondo per il fantasista, destinato a lasciare i Blancos in prestito dopo essere stato osservato da José Mourinho nella prima parte del ritiro.
Il Fulham può contare su un alleato importante nella trattativa: il nuovo allenatore Alvaro Arbeloa conosce infatti molto bene Mastantuono, avendolo allenato nel settore giovanile del Real Madrid. Per la Fiorentina, quindi, aumenta la concorrenza nella corsa al giovane argentino, seguito anche da altri club. Al momento, invece, viene esclusa l'ipotesi di un ritorno al River Plate, dove il classe 2007 è cresciuto prima del trasferimento in Spagna.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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