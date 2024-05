SKY, L'analisi al dettaglio del contatto El Kaabi-Milenkovic

Il discusso gol dell'Olympiacos che ha deciso la finale di Atene è stato oggetto di analisi negli studi di Sky Sport ieri sera, durante il commento della partita persa dalla Fiorentina per la rete di El Kaabi di testa. Un gol nato da un contatto in area proprio dell'attaccante con Milenkovic, steso al momento del rinvio del pallone che poi ha portato al cross decisivo di Horta per l'assegnazione della Conference.

"Diciamo che in Italia li fischiano sempre questi contatti", segnala Stefano De Grandis, mentre la lente d'ingrandimento mostra come l'arbitro Dias si metta il fischietto in bocca per segnalare il fallo prima di fare il gesto di proseguire senza polemiche. "È un contatto che arriva per la dinamica del gioco - aggiunge De Grandis - un tempo non li fischiavano mai, oggi però sì".

Poi il parere di Fabio Quagliarella: "In Italia l'arbitro sente l'urlo del difensore e fischia sempre. Però mi colpiscono di più i due centrocampisti, Duncan e Mandragora: allargano le braccia e si fermano mentre l'azione continua. Non vanno a dare una mano e Duncan poteva chiudere il cross sul primo palo". "Questo atteggiamento deriva proprio dal VAR - si inserisce De Grandis - perché fermarsi per protestare ti fa perdere quei metri decisivi per chiudere l'azione".

