Lutto per Vincenzo Montella: è morta la sorella Caterina

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Un grave lutto ha colpito Vincenzo Montella. Il commissario tecnico della Turchia ha perso la sorella Caterina, deceduta a seguito delle ferite riportate dopo un incidente domestico. A comunicare la notizia è stata la Federazione calcistica turca, che ha espresso vicinanza e cordoglio all'allenatore italiano e alla sua famiglia in questo momento di dolore.

Le esequie si terranno oggi, 22 luglio, alle ore 16.30 presso la Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, paese d'origine della famiglia Montella. La notizia ha suscitato grande partecipazione nel mondo del calcio, con numerosi messaggi di affetto rivolti all'ex attaccante della Roma e della Nazionale, oggi alla guida della selezione turca.

Questo il comunicato della Federazione turca: "Con profondo dolore abbiamo appreso della morte di Caterina Montella, sorella del nostro Commissario Tecnico della Nazionale A Vincenzo Montella, avvenuta in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico. Per la defunta Caterina Montella, oggi alle ore 16.30 locali si terrà la cerimonia funebre nella Chiesa di San Nicola, situata a Castello di Cisterna, Napoli. La Federazione Turca porge le sue condoglianze alla famiglia e ai cari della defunta Montella, in particolare al nostro Commissario Tecnico della Nazionale A Vincenzo Montella, per la sua scomparsa".

Alle condoglianze della federazione si aggiunge anche la redazione di FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola.