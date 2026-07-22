Italia, Malagò ammette: "Stiamo parlando con Guardiola". Ecco le alternative per la Nazionale

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“Stiamo parlando con Pep Guardiola”. Giovanni Malagò è uscito allo scoperto e ha confermato il dialogo avviato dalla FIGC con l’allenatore spagnolo. Parlando ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il presidente federale ha però chiarito che l’operazione potrebbe non andare in porto e che sono già stati avviati confronti con altri candidati, nei cui confronti il corteggiamento all'ex City non è da vedere come una mancanza di rispetto.

Tuttomercatoweb.com fa il punto sulla panchina della Nazionale. Il progetto di Maldini e Leonardo La candidatura di Pep Guardiola nasce dalla scelta condivisa con Paolo Maldini e Leonardo. Per quanto riguarda le alternative, ill presidente della FIGC ha voluto precisare che il tentativo per Guardiola non rappresenta “una mancanza di rispetto verso altri profili”. La scelta definitiva dovrà essere condivisa con Maldini e Leonardo e non sarà necessariamente circoscritta ai nomi già emersi. Tra le opzioni resta soprattutto Andrea Pirlo, profilo che affascina la nuova struttura tecnica federale per filosofia e margini di crescita. Sullo sfondo rimangono anche Roberto Mancini e Antonio Conte, mentre il ministro Andrea Abodi ha ribadito che sosterrà qualsiasi scelta elaborata dalla nuova dirigenza azzurra.