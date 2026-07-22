Fiorentina, domani la presentazione di Jimenez al Viola Park: ecco l'orario

Fiorentina, domani la presentazione di Jimenez al Viola Park: ecco l'orarioFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:45News
di Redazione FV

La Fiorentina presenterà ufficialmente Alex Jimenez. Il club viola ha comunicato che domani, giovedì 23 luglio, alle ore 12:00, presso il Wind3 Media Center del Viola Park, si terrà la conferenza stampa del nuovo acquisto.

Il classe 2005, arrivato dal Bournemouth con la formula del prestito, avrà così l'occasione di rilasciare le sue prime dichiarazioni da giocatore della Fiorentina dopo essersi già aggregato al gruppo di Fabio Grosso durante il ritiro estivo.