Fiorentina, domani la presentazione di Jimenez al Viola Park: ecco l'orario
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La Fiorentina presenterà ufficialmente Alex Jimenez. Il club viola ha comunicato che domani, giovedì 23 luglio, alle ore 12:00, presso il Wind3 Media Center del Viola Park, si terrà la conferenza stampa del nuovo acquisto.
Il classe 2005, arrivato dal Bournemouth con la formula del prestito, avrà così l'occasione di rilasciare le sue prime dichiarazioni da giocatore della Fiorentina dopo essersi già aggregato al gruppo di Fabio Grosso durante il ritiro estivo.
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Mario TeneraniParatici ama la costruzione dal basso… Fatte difesa e mediana, ora tocca all’attacco. Bakayoko top, ma attenzione a Cancellieri. Sogno Garnacho, Koleosho resta una chance
Niccolò SantiOulai sì, no, forse: cronaca di un depistaggio sfacciato. Ora l’offensiva per Bakayoko. La Roma spinge forte su Dodo. Fortini piace al Torino. La Fiorentina ha chiesto Joao Mario alla Juve
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