Sind. Bagno a Ripoli: "Incontrato Rocco. Parcheggio VP? Aspettiamo novembre"

Come comunicato in una nota dal Comune, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti ha incontrato Rocco Commisso al Viola Park: "Ci siamo incontrati con il presidente e con la signora Catherine - le sue parole - c’era anche il dg Alessandro Ferrari. È stato un incontro cordiale e piacevole, abbiamo avuto un dialogo produttivo su temi generali, partendo dall’andamento della squadra che è in una fase molto positiva e da tifoso non posso che essere contento. Ovviamente è stata l’occasione per approfondire alcune tematiche legate al Viola Park.

Sul parcheggio, stiamo aspettando novembre per la sentenza di merito del Consiglio di stato, ma a prescindere dal pronunciamento, come abbiamo detto più volte, per noi il parcheggio è un’opera fondamentale per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e della viabilità, quindi vogliamo mantenerlo con i mezzi che ci sono consentiti. Abbiamo parlato dei lavori della tramvia, la "vicina di casa" del Viola Park, i cantieri stanno procedendo bene e a buon ritmo, e questo è positivo anche per il centro sportivo".