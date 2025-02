Show della Fiorentina al Franchi: battuta l’Inter 3-0 e quarto posto in classifica

È festa al Franchi per una Fiorentina commovente che, nonostante le tantissime defezioni, riesce a battere 3-0 l’Inter nel recupero della quattordicesima giornata e a portarsi al quarto posto in classifica. A decidere la gara le tre reti realizzate nella ripresa dal capitano viola Luca Ranieri e dal solito Moise Kean, autore di una doppietta che gli permette di raggiungere quota quindici in campionato - a meno uno da Retegui - e segna per la prima volta all’Inter nella sua carriera.