SERIE A, Classifica dopo 33 turni: Viola 14esimi

33esimo turno andato in archivio dopo la vittoria della Lazio sul Milan per 3-0. Una classifica che va delineandosi a 5 giornate dalla fine, con la Fiorentina costretta a lottare nelle zone meno nobili anche nonostante il buon risultato ottenuto contro la Juventus. La buona notizia per i viola arriva da Benevento e Torino che non hanno ottenuto punti, a differenza del Cagliari che invece si è fatto sotto. Questa la classifica dopo 33 giornate:

Inter 79

Atalanta 68

Milan 66

Juventus 66

Napoli 66

Lazio 61*

Roma 55

Sassuolo 52

Sampdoria 42

Verona 41

Udinese 39

Bologna 38

Genoa 36

Fiorentina 34

Spezia 33

Torino 31*

Benevento 31

Cagliari 31

Parma 20

Crotone 18

* Una partita in meno