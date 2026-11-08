Serie A, la classifica dopo 11 giornate: Fiorentina a 9 punti, sempre 15ª
Si è chiusa l'undicesima giornata di Serie A dopo il pareggio 2-2 del Franchi tra Fiorentina e Juventus. Un punto che smuove le classifiche di entrambe ma che lascia sia i bianconeri che i viola in lotta per i rispettivi obiettivi. Questa la classifica aggiornata, con i viola che salgono a 9 punti e restano al quindicesimo posto arrivando a un punto dal Lecce:
1ª Lazio – 29 punti
2ª Inter – 28 punti
3ª Roma – 27 punti
4ª Milan – 24 punti
5ª Como – 23 punti
6ª Frosinone – 20 punti
7ª Juventus – 18 punti
8ª Bologna – 17 punti
9ª Cagliari – 16 punti
10ª Napoli – 15 punti
11ª Torino – 14 punti
12ª Atalanta – 14 punti
13ª Genoa – 13 punti
14ª Lecce – 10 punti
15ª Fiorentina – 9 punti
16ª Parma – 8 punti
17ª Sassuolo – 8 punti
18ª Monza – 7 punti
19ª Venezia – 6 punti
20ª Udinese – 5 punti
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