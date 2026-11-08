Serie A, la classifica dopo 11 giornate: Fiorentina a 9 punti, sempre 15ª

Si è chiusa l'undicesima giornata di Serie A dopo il pareggio 2-2 del Franchi tra Fiorentina e Juventus. Un punto che smuove le classifiche di entrambe ma che lascia sia i bianconeri che i viola in lotta per i rispettivi obiettivi. Questa la classifica aggiornata, con i viola che salgono a 9 punti e restano al quindicesimo posto arrivando a un punto dal Lecce:

1ª Lazio – 29 punti

2ª Inter – 28 punti

3ª Roma – 27 punti

4ª Milan – 24 punti

5ª Como – 23 punti

6ª Frosinone – 20 punti

7ª Juventus – 18 punti

8ª Bologna – 17 punti

9ª Cagliari – 16 punti

10ª Napoli – 15 punti

11ª Torino – 14 punti

12ª Atalanta – 14 punti

13ª Genoa – 13 punti

14ª Lecce – 10 punti

15ª Fiorentina – 9 punti

16ª Parma – 8 punti

17ª Sassuolo – 8 punti

18ª Monza – 7 punti

19ª Venezia – 6 punti

20ª Udinese – 5 punti