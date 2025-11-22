FirenzeViola Segnali di vita al Franchi: la Fiorentina pareggia 1-1 contro la Juventus

La Fiorentina pareggia 1-1 al Franchi contro la Juventus una partita che ha meritato di concludere senza il ko. Dopo la botta del gol subito al 50' del primo tempo, è stata capace di ripartire con grinta in una ripresa che avrebbe potuto anche portarla alla vittoria.

La Fiorentina parte fortissimo a inizio ripresa e trova subito il gol con un capolavoro di Mandragora, che dal limite calcia di prima intenzione una palla che carambola fuori area e batte Di Gregorio per l'1-1 viola. La squadra di Vanoli tenta il forcing ma nonostante dieci minuti abbondanti di pressione, nessuno trova la zampata vincente per passare avanti. La Juventus, dal canto suo, non trova grandi trame per ribaltare l'azione, fino a quando non entra Conceicao che si rivela una vera spina nel fianco della Fiorentina. È proprio dalla sua parte che nasce l'occasione più ghiotta per i bianconeri con un cross proprio del portoghese che si impenna e permette a McKennie di colpire di testa in area piccola con grande risposta di De Gea. I viola danno sicuramente un segnale di risveglio contro un avversario con altri obiettivi e che era venuto a Firenze per tornare alla vittoria incontrando finalmente una squadra che dà la sensazione di sentirsi più squadra. Un punto che ha il sapore del passettino in avanti, che non cura ma che lenisce un lungo momento negativo. Un pari meritato che apre così la settimana del ritorno in campo in Conference contro l'Aek giovedì ma che purtroppo non cambia l'ultimo posto ancora occupato dalla Fiorentina.