FirenzeViola

Fiorentina-Juventus 0-1, mancino teso di Kostic: a segno i bianconeri

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:55Primo Piano
di Ludovico Mauro

Beffa per la Fiorentina, che a un minuto dalla fine del recupero subisce la rete dello 0-1: è Kostic a calciare bene da lontano, trovando una botta che spiazza De Gea e che porta i bianconeri avanti.