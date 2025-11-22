FirenzeViola

Fiorentina-Juventus 1-1, mancino dirompente di Mandragora che pareggia!

Fiorentina-Juventus 1-1, mancino dirompente di Mandragora che pareggia!
Oggi alle 19:21Primo Piano
di Ludovico Mauro

Rolando Mandragora tira fuori un mancino dirompente e pareggia i conti. Pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo, è il numero 8 viola a trovare una rete pazzesca che vale l'1-1!