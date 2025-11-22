FirenzeViola Juventus avanti 1-0 alla fine del primo tempo: Fiorentina poco coraggiosa

Termina 1-0 per la Juventus il primo tempo con la Fiorentina che subisce gol all'ultimo minuto di recupero della prima frazione da Kostic, dopo aver giocato una partita senza infamia e senza lode ma soprattutto senza coraggio. Piccoli passi avanti per quanto riguarda l'ordine in campo, ma nessuno per quanto riguarda l'attenzione e la decisione nei momenti decisivi della partita.

Inizia meglio la squadra di Spalletti che palleggi e tiene bassa la Fiorentina. La prima vera occasione è infatti a tinte bianconere, con Vlahovic, offeso reiteratamente da parte della curva Fiesole, che tenta il numero su Marì, si fa atterrare in area con Doveri che fischia rigore. Interviene però il VAR che costringe l'arbitro ad andare a rivedere l'azione e ad annullare per un precedente fallo del serbo. Da qui inizia la partita dei viola, che prendono campo e vanno a un passo dal gol con Kean che si mette in proprio, punta la porta e scarica la rabbia sulla traversa. Siamo al 24'. L'occasione successiva è però per la Juventus con Vlahovic che prende il tempo a Marì e si invola da solo verso la porta: il numero 9 bianconero però perde il tempo per il tiro, salta De Gea ma conclude fuori clamorosamente. Al 41' Kean avrebbe un'altra occasione per calciare in porta una palla sporca in uscita dall'area di Di Gregorio, ma stavolta la mira è sbilenca. Al 50' arriva l'episodio che cambia il volto del primo tempo con Kostic che raccoglie una palla in uscita dall'area viola e segna con un gran tiro alla sinistra di De Gea. Finisce così il primo tempo con una Fiorentina ordinata ma sempre indecisa nei momenti che contano.