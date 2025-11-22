Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: Kean-Piccoli davanti. Fagioli e Parisi titolari

Ci siamo, manca sempre meno al fischio d'inizio allo Stadio Artemio Franchi per il match tra Fiorentina e Juventus. In tal senso sono da poco ufficiali le scelte di formazioni dei viola, con Paolo Vanoli, alla prima in casa da allenatore della Fiorentina, che ha scelto di confermare il modulo della sua prima uscita sul campo del Genoa ossia, il 3-5-2, ma non ha lesinato le sorprese. Rispetto alle attese infatti Pongracic ha vinto il ballottaggio con Comuzzo in difesa, così come Parisi ha vinto quello sulla sinistra con Fortini. A centrocampo e in attacco invece ci sono le novità più inattese, con Fagioli titolare insieme a Mandragora e Sohm, e Piccoli che ha avuto la meglio su Gudmundsson e che giocherà al fianco di Kean. Questa la formazione ufficiale completa:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Fagioli, Parisi; Piccoli, Kean. All. Paolo Vanoli

Juventus (3-5-2): Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Mckennie, Thuram, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Spalletti.