FirenzeViola

Fiorentina-Juventus 0-0, Pablo Mari in confusione: Vlahovic lo aggira e poi sbaglia

Fiorentina-Juventus 0-0, Pablo Mari in confusione: Vlahovic lo aggira e poi sbagliaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:41Primo Piano
di Ludovico Mauro

Sfiora il gol la Juventus con Dusan Vlahovic. L'ex viola si prende gioco facilmente di Pablo Mari e va a tu per tu con De Gea. Dopo averlo saltato, il serbo viene disturbato da alcuni viola e calcia sulla parte esterna della rete, graziando la Fiorentina.