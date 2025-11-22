FirenzeViola

Fiorentina-Juventus 1-1, De Gea salva su McKennie. Poi Viti per Ranieri

David De Gea sfodera una grande parata e tiene in vita la Fiorentina. Dopo l'ennesima accelerazione di Conceicao sulla fascia, è McKennie ad andare al tiro di testa: l'ex United compie una grande parata e salva i viola. Poi Vanoli si gioca l'ultimo cambio, con Viti che entra al posto di Ranieri.