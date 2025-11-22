FirenzeViola
Fiorentina-Juventus 1-1, De Gea salva su McKennie. Poi Viti per Ranieri
FirenzeViola.it
David De Gea sfodera una grande parata e tiene in vita la Fiorentina. Dopo l'ennesima accelerazione di Conceicao sulla fascia, è McKennie ad andare al tiro di testa: l'ex United compie una grande parata e salva i viola. Poi Vanoli si gioca l'ultimo cambio, con Viti che entra al posto di Ranieri.
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaInfortuni per Dodo e Piccoli: problema alla coscia uno, distorsione alla caviglia l'altro
LiveFiorentina-Juventus 1-1, triplice fischio al Franchi: pareggio tra viola e bianconeridi Ludovico Mauro
Le più lette
3 Fiorentina-Juventus 1-1, le pagelle: provvidenza Mandragora, ok De Gea e Kean, male Sohm e Pablo Marì
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Juventus 1-1, le pagelle: provvidenza Mandragora, ok De Gea e Kean, male Sohm e Pablo Marì
Alberto PolverosiFiorentina, oggi occorrono segnali di ripresa. Si aspettano i primi effetti della cura Vanoli e poi fino a fine anno la volata degli scontri diretti
Luca CalamaiVanoli alla Simeone mi piace. Chissà se Ranieri ha pensato a fare un passo indietro sulla fascia di capitano. E' l'ora dei gol di Kean. Restituite le coreografie alla curva
Stefano PrizioChissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com