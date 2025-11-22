Ceccarini: "Mercato Fiorentina, l'idea è rinforzare due reparti. I nomi"

Nel suo editoriale su TMW, il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato anche di Fiorentina: "In casa viola ora l’unico pensiero è fare più punti possibili per uscire dalla zona retrocessione poi ci sarà bisogno di intervenire sul mercato. L’intenzione è quella di aumentare il valore di due reparti, difesa e centrocampo. Per il primo settore ci sono tanti giocatori che sono finiti nei riflettori dei dirigenti viola. Nel Chelsea ci sono Disasi (al momento fuori rosa) e Acheampong, che può essere impiegato anche come esterno.

Altri profili da tenere in considerazione sono Van Den Bosch dell’Anversa e Mosquera del Wolverhampton. A loro si deve aggiungere anche Diogo Leite dell’Union Berlin. Per quanto riguarda il centrocampo attenzione a Martel del Colonia e Lovric dell'Udinese.