Via alla ripresa di Fiorentina-Juve: ecco spettatori e incasso. Ed entra Fortini

Via alla ripresa di Fiorentina-Juve: ecco spettatori e incasso. Ed entra Fortini
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:16
Ludovico Mauro

Inizia il secondo tempo di Fiorentina-Juventus e l'ufficio stampa viola fornisce i dati inerenti il botteghino: sono in tutto 22.346 i presenti al Franchi, per un incasso lordo di € 797.111,00. Mentre per quanto riguarda il campo, la ripresa si è aperta col cambio tra Dodo e Fortini.