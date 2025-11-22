Dagli inviati La protesta della Curva Fiesole: "Nessuno ci può fermare". Poi in motorino al Franchi

vedi letture

A poche ore dalla partita tra Fiorentina e Juventus in programma al Franchi alle 18, la Curva Fiesole ha indetto un punto di ritrovo in Piazza della Libertà a Firenze per protestare contro la scelta della Questura di vietare la coreografia per la seconda volta dopo che era già accaduto contro il Betis la scorsa stagione. Dopo la protesta, i tifosi si recheranno verso lo stadio in motorino in una sorta di corteo.

12.30 - Sono ancora pochi i tifosi arrivati al punto d'incontro di Piazza della Libertà. La maggioranza della Curva è attesa tra una mezzoretta.

13 - La piazza comincia ad essere piuttosto piena con circa un migliaio di tifosi che sono pronti a far sentire la propria voce.

13.25 - Come mostrano le immagini, i tifosi hanno iniziato a parlare e a cantare con cori e discorsi per spiegare i motivi della protesta. Tra i vari concetti espressi al megafono, anche una spiegazione sulla coreografia negata: "Non è vero che volevamo fare la coreografia degli 11 leoni, volevamo farla perché stiamo affrontando un momento complicato e volevamo essere vicini alla squadra. Siamo qui per far capire che Firenze e la Curva Fiesole non la ferma nessuno: non esiste divieto che possa fermarci".

13.35 - Dopo il discorso per spiegare le motivazioni e i cori nei confronti della Questura, parte il corteo in motorino verso il Franchi con i clacson ad accompagnare le centinaia di veicoli verso lo stadio.