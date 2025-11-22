FirenzeViola

Fiorentina-Juventus 0-0, botta pazzesca di Kean che si stampa sull'incrocio!

Fiorentina-Juventus 0-0, botta pazzesca di Kean che si stampa sull'incrocio!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:30
di Redazione FV

Al 24' chance clamorosa per la Fiorentina, stampata sul legno dopo tanta sfortuna. Kean fa tutto da solo e bene, salta un uomo e dal limite fa partire un bolide che colpisce l'incrocio dei pali. Sarebbe stata un'esecuzione straordinaria.