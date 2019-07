SCONCERTI, Inutile tenere Chiesa per un solo anno

Il giornalista Mario Sconcerti ha così commentato l'attualità viola: "Chiesa-Juve? I contatti si possono interrompere in qualsiasi momento, non stiamo parlato di segregazioni. Altra cosa è evitare che una delle due parti (Chiesa, ndr) negozi, questo è impossibile. Io ritengo inopportuno tenere l'attaccante solo per un altro anno, sono per darlo via ed investire il ricavato. L’unica ragione per tenerlo sarebbe che rinnovasse ancora il contratto, altrimenti a gennaio ci ritroviamo di nuovo qui a parlare della sua cessione. E comunque a Firenze c'è sempre bisogno di attaccare qualcuno: prima i Della Valle, ora Chiesa. Proprietà? Barone lavora di fianco a Pradè, ma solo col portafoglio, diversamente dalla coppia Pradè-Macià del 2012. Ma ora voglio parlare di Fiorentina sul piano tecnico. Della Valle ha parlato di fair play finanziario per quindici anni, ora che lo fa Commisso sembra d'aver scoperto l'acqua calda...".