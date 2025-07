Totò di Natale ci riprova in D: è il club manager della Scafatese

Nuova avventura per l'ex attaccante dell'Udinese e della Nazionale Totò di Natale, come club manager della Scafatese, società di serie D. Il club annuncia infatti: "La Scafatese Calcio 1922 è lieta di annunciare Antonio Di Natale come nuovo Club manager per la Stagione 2025/26. Un nome che sicuramente nell'ambito calcistico non ha bisogno di presentazioni, anche alla luce dei suoi 209 gol in Serie A, i 2 titoli di capocannoniere nella massima serie e le 42 presenze con 11 reti in nazionale maggiore. Di Natale è pronto a mettere tutta la sua esperienza e professionalità al servizio della squadra canarina".

"Ringrazio il presidente che mi ha dato la possibilità di venire in una società così importante, speriamo di fare un bel lavoro, di crescere tutti insieme e di arrivare ad un obiettivo importante che la società si è prefissata", le parole di Di Natale dai canali ufficiali del club.

Questa non è comunque la sua prima volta di Di Natale in un club di serie D: nel 2022 infatti era diventato vice-presidente dell'Orvietana, acquisendo il 30% delle quote societarie del club umbro, per il quale aveva in progetto nuovi campi per il giovanile ma la collaborazione è poi venuta meno.