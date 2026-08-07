Questione uscite: per la Fiorentina Gudmundsson e Dodo rimangono sul mercato

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Il mercato della Fiorentina non è ancora concluso e Fabio Paratici continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Fabio Grosso. Dopo il colpo Mastantuono, arrivato senza un esborso immediato, il direttore sportivo ha ancora margini per un altro investimento importante: la priorità resta un esterno offensivo di piede destro da schierare sulla corsia sinistra, con la società che potrebbe regalare ai tifosi un nuovo colpo di livello. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Il lavoro prosegue lontano dai riflettori, per evitare aste e aumenti dei prezzi. In attacco resta da monitorare la situazione di Piccoli, con il Bologna interessato all’acquisto definitivo: in caso di partenza, i viola potrebbero tornare con forza su Pellegrino del Parma. A centrocampo rimangono vivi i nomi di Thorstvedt e di un possibile mediano di struttura, mentre Fagioli resta un giocatore considerato importante ma valutabile solo davanti a un’offerta significativa. Intanto è stata definita la cessione di Valentini all’Alavés, mentre per Gudmundsson e Dodô al momento non si registrano novità: entrambi restano sul mercato, ma senza accelerazioni concrete.