Roma-Fiorentina 4-0: difesa viola da 'belle statuine', Pisilli ringrazia

vedi letture

Tutto facile, troppo facile, per la Roma, che prima dell'ora di gioca trova il poker: azione prolungata dei giallorossi che si divertono a banchettare nell'area viola, alla fine a rifinire il 4-0 è Malen, che, nel cuore dell'area, ha tutto il tempo di controllare, aggiustarsi il pallone e servire con una trivela deliziosa Pisilli, che al centro dell'area sovrasta tutti e mette il chiodo su un match che non ha in pratica mai avuto storia.