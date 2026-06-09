Dal Roland Garros al Calcio Storico: Flavio Cobolli sarà Magnifico Messere

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Annunciato il Magnifico Messere per la finale del Calcio Storico Fiorentino. Leggiadra Madonna sarà la pallavolista Boldini

Tra i protagonisti dell'edizione 2026 del Calcio Storico Fiorentino ci sarà il tennista azzurro Flavio Cobolli, scelto come Magnifico Messere della finale il 24 giugno, giorno dedicato a San Giovanni Battista, patrono di Firenze. Questa la nota del Comune di Firenze: "Reduce da una stagione che lo ha consacrato tra i protagonisti del tennis mondiale, Cobolli sarà uno dei volti simbolo di un torneo che continua a unire tradizione, identità cittadina e grandi personalità del presente. Tra i protagonisti dell'edizione anche la giovane cantautrice fiorentina Elena D'Elia, tra i volti più apprezzati dell'ultima edizione di Amici.

La prima semifinale si giocherà sabato 13 giugno e vedrà di fronte i Rossi di Santa Maria Novella e i Verdi di San Giovanni. Domenica 14 giugno sarà invece la volta dei Bianchi di Santo Spirito e degli Azzurri di Santa Croce. La finale si disputerà il 24 giugno. Tutte le partite avranno inizio alle ore 18.

Come da tradizione, le sfide saranno precedute dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina che attraverserà il centro cittadino fino a raggiungere piazza Santa Croce.

Il torneo sarà accompagnato anche dai Magnifici Messeri e dalle Leggiadre Madonne scelti per rappresentare alcuni dei mondi che contribuiscono a dare prestigio a Firenze e all'Italia.

Per la semifinale del 13 giugno il Magnifico Messere sarà Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, mentre la Leggiadra Madonna sarà Beatrice Agrifoglio, palleggiatrice de Il Bisonte Firenze.

Per la semifinale del 14 giugno saranno Leggiadre Madonne, appunto, Elena D'Elia, e Laura Perego, pluricampionessa italiana alla guida della squadra di pallanuoto paralimpica della Rari Nantes Florentia.

Per la finale del 24 giugno il ruolo di Magnifico Messere sarà affidato, come già annunciato, al tennista azzurro, mentre la Leggiadra Madonna sarà Jennifer Boldini, palleggiatrice di Serie A e nuova atleta de Il Bisonte Firenze.

L'edizione 2026 sarà caratterizzata anche dalle nuove tribune realizzate dal Comune di Firenze. La nuova struttura consentirà una gestione più efficiente degli allestimenti, una riduzione dei tempi di occupazione della piazza e una migliore organizzazione degli spazi e dei servizi. Cresce anche la capienza complessiva: i posti disponibili passeranno da 4.856 a 5.520, con quasi 700 spettatori in più rispetto alle precedenti edizioni.

“Con il Calcio Storico Firenze raggiunge ogni anno uno dei momenti più alti della propria identità e della propria storia – dichiara l'assessora allo sport e alle tradizioni popolari Letizia Perini –. Dietro alle partite che vediamo in piazza Santa Croce c'è il lavoro quotidiano dei Colori, dei calcianti, dei personaggi del Corteo Storico e di tante persone che durante tutto l'anno mantengono viva una tradizione che appartiene all'intera città. Quest'anno avremo anche una novità importante grazie alle nuove tribune che porteranno la capienza a 5.520 posti, quasi 700 in più rispetto al passato. Un investimento che consentirà a più persone di vivere da vicino l'emozione del torneo. Siamo inoltre particolarmente felici di accogliere Cobolli come Magnifico Messere della finale di San Giovanni. I suoi risultati stanno facendo emozionare il Paese e il legame speciale che ha con Firenze, testimoniato anche dal Giglio che porta tatuato sulla pelle, rende questa scelta ancora più significativa. Le persone che abbiamo scelto come Magnifici Messeri e Leggiadre Madonne raccontano una Firenze che sa eccellere nello sport, nella cultura, nella ricerca e nell'impresa”.

“Il Calcio Storico è una tradizione che si rinnova ogni anno grazie all’impegno dei Quartieri e di centinaia di persone che lavorano per renderla possibile – sottolinea il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi –. È una manifestazione che unisce storia e appartenenza e che continua a rappresentare uno dei simboli più riconoscibili di Firenze nel mondo. Dietro al torneo c’è anche un importante lavoro culturale e formativo che coinvolge le nuove generazioni. Gli studenti dell’Istituto Alberti-Dante hanno realizzato i paliotti che accompagneranno questa edizione del Torneo di San Giovanni, mentre quelli dell’Istituto Cellini-Tornabuoni hanno realizzato le divise dei calcianti della Parte Verde. È un modo concreto per trasmettere ai giovani competenze artigianali, creatività e senso di appartenenza, mantenendo vive tradizioni che fanno parte dell’identità di Firenze. Siamo orgogliosi di accogliere quest’anno personalità di assoluto prestigio nel ruolo di Magnifici Messeri e Leggiadre Madonne. La presenza di Cobolli nella giornata della finale è motivo di particolare soddisfazione: è uno dei protagonisti del tennis internazionale e il suo legame con Firenze, testimoniato anche dal Giglio che porta tatuato sulla pelle, rende questa scelta ancora più significativa. Adesso la parola passa al campo, che come sempre saprà regalare emozioni e spettacolo a tutta la città”.