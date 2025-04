Rocco a colloquio con Palladino e Marì al Viola Park, ma si tratta dell'attore Papaleo

Visita inaspettata al Viola Park, dove hanno fatto un blitz i protagonisti del film "Us Palmese", Rocco Papaleo e i Manetti Bros. "Al VIola Park i Manetti Bros. e Rocco Papaleo hanno incontrato Mister Palladino e Pablo Marì raccontando il loro ultimo lavoro Us Palmese, nei cinema in questo periodo - si legge sul sito ufficiale - I registi e l'attore oltre ad un simpatico scambio di maglie, hanno raccontato l'esperienza del loro film sul calcio come metafora per raccontare una storia di riscatto sociale ma non solo". Ecco il post sui social: