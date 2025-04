Ritrovo al Meazza, lavori in corso per i riscatti di Adli e Sottil

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sui due principali ex della sfida tra Milan e Fiorentina in programma sabato sera a San Siro, Riccardo Sottil e Yacine Adli. Di incrociato non c'è solo il loro presente ma anche il loro futuro visto che sono entrambi arrivati rispettivamente a Milano e Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto. E allora il ritrovo per le dirigenze viola e rossonera sarà proprio allo Stadio Giuseppe Meazza, magari prima della partita, per parlare del futuro dei calciatori. Prestito oneroso di circa due milioni con diritto di riscatto fissato a 11 per il mediano francese che, da settembre sulle rive dell'Arno, con la maglia gigliata sta provando a rilanciarsi dopo essere stato messo fuori dal progetto Milan. Discorso simile per l'ala classe 1999.

Sottil è arrivato sui navigli solo a gennaio e per lui Milan e Fiorentina hanno stabilito un diritto di riscatto in favore del Diavolo di 10 milioni. Difficilmente viola e rossoneri spenderanno rispettivamente 11 e 10 milioni per acquistare interamente il cartellino dei due calciatori, e quindi? Cosa accadrà? Una possibilità è che i due club decidano di allungare il prestito di un altro anno. Il problema in questo caso è legato al contratto di Adli che scade a giugno 2026. Una seconda opzione invece prevede che le due società si scambino, visto il valore di mercato praticamente identico, il cartellino dei due giocatori.