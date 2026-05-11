Ufficiale Risoluzione consensuale tra la Fiorentina e Lamptey

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Da oggi è ufficiale: l'esterno Tariq Lamptey non è più un giocatore della Fiorentina. Arrivato in estate dal Brighton dopo un infortunio che lo aveva condizionato, dopo ventidue minuti nella gara da titolare con il Como (dopo i 3 minuti con il Napoli) si infortunò gravemente al ginocchio e, dopo l'operazione al crociato e la lunga riabilitazione, non ha più recuperato. Oggi è arrivata l'ufficialità della rescissione del contratto del nazionale ghanese con la Fiorentina che lo annuncia sul sito:

"ACF Fiorentina comunica di aver risolto, consensualmente, il contratto che legava il Club al calciatore Tariq Lamptey"

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