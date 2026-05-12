FirenzeViola Viola in prestito: Beltran e Moreno in lotta per la salvezza. Lucchesi e Amatucci sognano la promozione

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Con il pareggio ottenuto domenica contro il Genoa, la Fiorentina ha ufficialmente archiviato una stagione deludente conquistando la matematica salvezza. Allontanato definitivamente l’incubo retrocessione, se da una parte gli uomini di Paolo Vanoli saranno chiamati a chiudere la stagione nel migliore dei modi nelle sfide contro Juventus e Atalanta, dall'altra la dirigenza viola è pronta per concentrarsi sulla programmazione del futuro. Fabio Paratici e il suo staff, infatti, hanno già iniziato a lavorare sul mercato della prossima stagione, momento delicatissimo che passerà inevitabilmente anche dalla gestione dei tanti giocatori viola in prestito. Dal 30 giugno saranno infatti ben 27 i giocatori che faranno ritorno a Firenze, varcando, di fatto, le porte del Viola Park.

Le partenze di gennaio

Partendo da coloro che hanno lasciato la Fiorentina solo pochi mesi fa, ovvero nel mercato di gennaio, a causa dell'inizio disastroso di stagione e del fallimentare mercato estivo, troviamo Simon Sohm, Amir Richardson, Mbala Nzola e Gino Infantino, Tommaso Martinelli. Partendo dal centrocampista ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni al Bologna, Simon Sohm sta trovando un buon minutaggio tra le fila rossoblù di Vincenzo Italiano. L'ex allenatore viola ha, infatti, impiegato il centrocampista svizzero per ben 811 minuti spalmati in 16 presenze. Nonostante le buone prestazioni del centrocampista classe 2001, però, si allontanano le possibilità di un riscatto da parte del club del presidente Saputo, almeno alla cifra di 14 milioni. In caso di abbassamento di tale cifra da parte di Fabio Paratici, però, la trattativa potrebbe tornare a scaldarsi. Totalmente opposta, invece, l'avventura di Amir Richardson al Copenaghen. Il centrocampista marocchino ha, infatti, fino ad ora, trovato pochissimo spazio nelle fila della squadra biancoblu collezionando solo 5 presenze per un totale di 214 minuti giocati. L'ultima sua apparizione in campo risale a due mesi fa. Considerando anche l'elevato riscatto fissato a 9 milioni, è molto probabile un suo ritorno in maglia viola alla fine del mese di giugno. Passando a M'Bala Nzola, l'attaccante angolano si trova adesso accasato al Sassuolo: un gol e un assist per lui in 12 presenze. La società neroverde potrà garantirsi le sue prestazioni per 3,5 milioni di euro al termine del campionato. L'ultimo giocatore ceduto in quest'ultima sessione invernale in prestito con diritto di riscatto è Gino Infantino. Nonostante il ritorno in patria, continuano ad essere pochi gli spazi trovati dal giovane classe 2003: sono infatti solo 3 le presenze e appena 51 i minuti giocati con l'Argentinos Juniors. L'ultima apparizione in campo, inoltre, risale addirittura al 31 di marzo. Il suo riscatto, però, potrebbe diventare obbligatorio in caso di salvezza dell'Argentinos Juniors, adesso al 3° posto del gruppo B della Primera Division Argentina. Infine, tra i giocatori ceduti in prestito, in questo caso secco, troviamo Tommaso Martinelli. Ceduto alla Sampdoria, il talento viola è stato assoluto protagonista della salvezza blucerchiata in Serie B grazie a prestazioni più che sufficienti nonché di veri e propri miracoli. I suoi numeri parlano di 16 presenze, 16 gol subiti e 7 clean sheet, numeri che starebbero portando la società blucerchiata a riflettere per un nuovo prestito in vista della prossima stagione.

Gli addii del mercato estivo

Tra i calciatori che hanno lasciato la squadra viola nel corso dell'ultima sessione del mercato estivo troviamo, tra i calciatori ceduti in prestito secco, Lucas Beltran, al Valencia, Riccardo Sottil, al Lecce, e Antonin Barak, alla Sampdoria. Presenti anche Matias Moreno e Nicolas Valentini, giocatori ceduti rispettivamente al Levante e al Verona in prestito con diritto di riscatto. Tra questi, col maggior numero di bonus realizzati, spicca l'ex River Plate Lucas Beltran, autore di 3 gol e 2 assist in 30 presenze con la maglia del Valencia. Se da una parte il classe 2001 ha affermato di voler rimanere a giocare al Mestalla di Valencia, dimostrando il suo amore verso la nuova terra che lo ha accolto all'inizio del mese di settembre dello scorso anno, dall'altra la punta argentina starebbe riscontrando alcuni problemi dal punto di vista fisico, ovvero un fastidio al ginocchio che lo ha costretto a saltare 5 delle ultime 11 partite e che non gli permetterà di contribuire al 100% al raggiungimento della salvezza del club giallorosso. A tre giornate dalla fine, infatti, il Valencia si trova al 12° posto ma a sole cinque lunghezze sulla zona retrocessione. Passando a Barak, il mattatore viola della Conference ha totalizzato 28 presenze alla Sampdoria, condite da 1 gol e un 1 assist. Al suo ritorno al Viola Park sarà tempo di decisioni: con il contratto in scadenza toccherà alla Fiorentina decidere se rinnovargli il contratto o se lasciarlo partire a zero. Continua, invece, il momento negativo per Riccardo Sottil al Lecce, ancora out a causa della lombalgia che lo sta tenendo ai box dal mese di marzo. I suoi numeri raccontano di 1 gol e 2 assist in 21 presenze. Tornando sui giocatori in prestito con diritto di riscatto, per quanto riguarda Moreno il riscatto per il Levante è fissato a 15 milioni, con l'opzione del controriscatto riservato alla Fiorentina a 17 milioni. Cifre alte nonostante le 26 presenze messe a referto dal difensore spagnolo e il livello mostrato nelle sue prestazioni. Un problema, infatti, sarebbero gli infortuni che hanno tenuto fuori il difensore spagnolo per 6 partite. A tre giornate, dalla fine, inoltre, il Levante è seriamente impegnato nella lotta per non retrocedere trovandosi al 19° posto a 36 punti, a -3 dalla salvezza. Per Valentini, invece, il prestito con diritto di riscatto è fissato a 3 milioni, una cifra decisamente più bassa che l'Hellas Verona potrebbe decidere di accettare, anche se la matematica retrocessione in B da parte degli scaligeri potrebbe rimescolare le carte.

I giovani italiani in terra estera

Oltre a Martinelli, tanti sono i giovani viola cresciuti nel vivaio del club gigliato che sono stati girati in prestito. Partiamo dai due giovani diamanti presenti in terra estera. Si tratta di Lorenzo Amatucci e Alessandro Bianco, rispettivamente al Las Palmas in Spagna e al Paok in Grecia. Il primo, in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e opzione di controriscatto a favore dei viola a 5,5 milioni, è in lotta per la conquista di un posto nei playoff di promozione: il Las Palmas, infatti, si trova 5° a 66 punti. I suoi numeri parlano di 4 assist realizzati in 37 presenze. Il secondo, invece, ha messo a referto 2 gol, di cui uno in Europa League, in 23 presenze. Statistiche positive, che stanno portando i vari club ma anche la stessa Fiorentina a riflettere sia sul proprio futuro che su quello degli stessi calciatori.

I giovani viola in Italia

Dopo Bianco e Amatucci, ecco tutti i giovani viola che militano nelle serie minori italiane. Partendo dalla Serie B, troviamo, in prestito secco, Tommaso Rubino e Filippo Distefano (Carrarese), Maat Daniel Caprini (Mantova), Jonas Harder (Padova), e, infine, Lorenzo Lucchesi (Monza), unico giocatore in prestito con l'obbligo di riscatto a 2,2 milioni che diventerà obbligatorio in caso di promozione in Serie A del Monza. Tra questi, menzioni particolare per i due alfieri della Carrarese, il primo per i suoi 2 gol in 23 presenze, il secondo per i suoi 3 gol e un assist in 21 presenze e per il difensore del Monza, oramai baluardo della difesa brianzola, che si giocherà l'accesso alla Serie A nei playoff in programma da sabato 16 marzo. In Serie C, invece, militano Tommaso Vannucchi (Cosenza), Lorenzo Romani (Lecco), Leonardo Baroncelli (Gubbio), Jacopo Tarantino (Audace Cerignola), Giulio Scuderi (Alcione Milano), Mattia Ievoli (Ospitaletto Franciacorta), Mirko Elia (Forlì) e Riccardo Spaggiari (Arzignano Valchiampo). Concludendo, in Serie D, sono Francesco Presta e Laerte Tognetti i due calciatori viola presenti nelle fila del Follonica Gavorrano. Una volta tornati in maglia viola, i due giovani gigliati avranno il contratto in scadenza e dunque la società viola dovrà decidere se rinnovarli o lasciarli andare.

Questa la lista completa dei giocatori che torneranno a Firenze a giugno:

Simon Sohm = Bologna (Diritto di riscatto a 14 milioni)

Lucas Beltran = Valencia (Il River Plate ha il 10% sulla futura rivendita. Prestito secco)

Lorenzo Amatucci = Las Palmas (Diritto di riscatto a 5 milioni e controriscatto della Fiorentina a 5,5 milioni)

Alessandro Bianco = PAOK (Diritto di riscatto)

Amir Richardson = Copenaghen (Diritto di riscatto a 9 milioni)

M'Bala Nzola = Sassuolo (Diritto di riscatto a 3,5 milioni)

Matias Moreno = Levante (Diritto di riscatto a 15 milioni e controriscatto per la Fiorentina a 17 milioni)

Tommaso Martinelli = Sampdoria (Prestito secco)

Gino Infantino = Argentinos Juniors (Prestito con diritto di riscatto)

Nicolas Valentini = Hellas Verona (Diritto di riscatto a 3 milioni con il 50% sulla futura rivendita che spetterà alla Fiorentina)

Riccardo Sottil = Lecce (Prestito secco)

Lorenzo Lucchesi = Monza (Obbligo di riscatto condizionato a 2,2 milioni con il 50% sulla futura rivendita alla Fiorentina)

Tommaso Rubino = Carrarese (Prestito secco)

Maat Daniel Caprini = Mantova (Prestito secco)

Jonas Harder = Padova (Prestito secco)

Filippo Distefano = Carrarese (Prestito secco)

Antonin Barak = Sampdoria (Prestito secco)

Tommaso Vannucchi = Cosenza (Prestito secco)

Lorenzo Romani = Lecco (Prestito secco)

Leonardo Baroncelli = Gubbio (Prestito secco)

Jacopo Tarantino = Audace Cerignola (Prestito secco)

Giulio Scuderi = Alcione Milano (Prestito secco)

Mattia Ievoli = Ospitaletto Franciacorta (Prestito secco)

Francesco Presta = Follonica Gavorrano (Prestito secco)

Mirko Elia = Forlì (Prestito secco)

Riccardo Spaggiari = Arzignano Valchiampo (Prestito secco)

Laerte Tognetti = Follonica Gavorrano (Prestito secco)