Lamptey-Fiorentina, titoli di coda. TMW: "Vicini alla risoluzione del contratto"

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Tariq Lamptey e la Fiorentina stanno definendo la rescissione del contratto del calciatore arrivato dal Brighton la scorsa estate. È quanto riporta Tuttomercatoweb.com, scrivendo che il giocatore e il club viola stanno ultimando la risoluzione dell'accordo in essere dopo un incontro svoltosi nei giorni scorsi, tra l'entourage del ragazzo e la dirigenza. Dal summit si è arrivati a questa conclusione, con Lamptey che dovrebbe così lasciare due anni di contratto - era in scadenza nel 2028 -, potendosi ritenere svincolato e potendo quindi cercare una nuova squadra.

La Fiorentina, che lo scorso agosto l'ha acquistato per cinque-sei milioni di euro non ha praticamente mai utilizzato l'ex Brighton. Per lui solo due presenze e meno di mezz'ora sul campo prima della lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante la partita contro il Como del 21 settembre 2025 che, in pratica, l'ha messo fuori gioco per tutta la stagione. Ha messo fine alla sua avventura alla Fiorentina ancora prima che iniziasse.