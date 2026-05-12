Caos derby, la Lega ricorre al Tar e aspetta la decisione. Anche Juve-Fiorentina in stand-by

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In merito alla decisione del prefetto di Roma a proposito del derby tra Roma e Lazio, spostato per motivi di ordine pubblico da domenica 17 maggio alle 12.30 alle 20.45 di lunedì 18 maggio, la Lega Serie A ha deciso di fare immediato ricorso al Tar per riportare la partita in questione e le altre quattro gare coinvolte, tra cui Juventus-Fiorentina, all'orario annunciato ieri.

La Lega vuole dare priorità alla contemporaneità delle sfide valide per lo stesso obiettivo (in questo caso la corsa Champions) e in più ha sottolineato come spostare cinque partite a lunedì sera non sarebbe il massimo anche per questioni di ordine pubblico.

Fino alla sentenza del Tar che arriverà nelle prossime ore, ma potenzialmente anche nei prossimi giorni, la Lega Serie A ha deciso di confermare i propri orari, quindi con la sfida dei viola a Torino a domenica alle 12.30. L'amministratore delegato della Lega Calcio De Siervo, presente a Roma per la finale di Coppa Italia prevista per domani sera, avrebbe commentato laconicamente dichiarando: "Serenità". In ogni caso, se il Tar dovesse confermare la decisione del Prefetto, tutte e cinque le gare in questione si giocherebbero lunedì alle 20.45.