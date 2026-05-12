Ufficiale Derby di Roma spostato alle 20.45 di lunedì: cosa succede ora con Juventus-Fiorentina?

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La Prefettura di Roma ha da poco reso noto attraverso un comunicato ufficiale la data e l'orario in cui si disputerà il derby tra Roma e Lazio, previsto inizialmente da calendario alle 12:30 di questa domenica. Questa la nota: "Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma–Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45".

Da capire dunque ora se anche le altre gare che vedono coinvolte squadre in lotta per la Champions Legaue, tra le quali rientra Juventus-Fiorentina, verranno disputate allo stesso orario e lo stesso giorno.