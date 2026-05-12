L'annata no della Fiorentina incide anche sui conti: ecco quanto

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Tra le conseguenze della stagione deludente della Fiorentina c’è anche il forte calo del valore della rosa. Secondo Transfermarkt, il club viola è passato dai 301 milioni stimati della scorsa estate agli attuali 244, con una perdita di circa 57 milioni di euro. Un dato pesante, soprattutto considerando gli investimenti fatti dalla società tra mercato estivo e gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport, che poi parla dei singoli

A pesare sono soprattutto i deprezzamenti dei giocatori più importanti. Moise Kean, ad esempio, fuori dalla finestra della clausola da 62 milioni, oggi difficilmente potrebbe essere ceduto per più di 40 milioni. Anche Pietro Comuzzo ha visto dimezzarsi il proprio valore rispetto ai 40 milioni offerti in estate dall’Al-Hilal. In calo pure Nicolò Fagioli, passato da 18 a 16 milioni, e Albert Gudmundsson, sceso da 19 a 13 milioni circa. La svalutazione riguarda anche diversi elementi esperti della rosa: Robin Gosens è passato da 8 a 4,5 milioni, Dodo dai 30 richiesti dalla Fiorentina a circa 15, mentre David De Gea è sceso da 5 a 3,5 milioni. Numeri che certificano il fallimento dell’ultima stagione non solo sul piano sportivo, ma anche su quello economico e patrimoniale, scrive il quotidiano.