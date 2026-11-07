Chi rischia più tra Vanoli e Spalletti? L'opinione di Ciccio Graziani

L'ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani, a Rtv38 durante "Il Salotto dello sport" del sabato ha parlato di Fiorentina-Juventus e in particolare si è soffermato sulle pressioni su Vanoli e Spalletti: "Tutte e due i tecnici sono sotto pressione. Una sconfitta aprirebbe una crisi su Vanoli che lavora tanto ma gli allenatori sono legati ai risultati. Però anche Spalletti se perdesse a Firenze riaprirebbe il dibattito su "Spalletti sì o Spalletti no?". Con il Napoli è stata una bella vittoria ma è ancora in deficit con la classifica, nonostante l'attenuante degli infortuni. La Fiorentina da parte sua sa che potrebbe essere meno forte e allora devi ovviare aggredendoli, con grinta, e facendo una gara di grande sacrificio. A livello tecnico la Juventus è stata sempre più forte ma spesso ha lasciato i 3 punti.

Ballottaggi a centrocampo? Noi dobbiamo cercare un'identità e troppi cambi o le rivalità non aiutano. Non abbiamo uno zoccolo duro su cui appoggiarsi. Ma servono sempre i risultati che poi portano serenità ed entusiasmo. Con questa classifica siamo ancora sotto le aspettative".

