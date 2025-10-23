Rapid Vienna-Fiorentina è 0-1 dopo 45': per ora decide Ndour. Piccoli...

Rapid Vienna-Fiorentina è 0-1 dopo 45': per ora decide Ndour. Piccoli...
Oggi alle 19:34Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina chiude in vantaggio sul punteggio di 1-0 il primo tempo contro il Rapid Vienna in un Allianz Stadion gremito che ha offerto anche una bella coreografia al momento dell'entrata in campo delle due squadre. Dopo 45 minuti sta decidendo Cher Ndour, al posto giusto su un tiro di Dzeko ribattuto proprio sullo stinco del centrocampista della Fiorentina. Per il resto da segnalare soprattutto un errore sotto porta di Piccoli che dopo un grande lancio di Fagioli e un grande stop ha fallito a tu per tu con il portiere avversario.