Dagli inviati Ranieri positivo: "Squadra unita. A Cremona gara basilare: dobbiamo vincere"

vedi letture

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha preso la parola al termine della sfida pareggiata con il Parma per 0-0. Ecco le sue parole dalla sala stampa del Franchi: “Noi non siamo la Fiorentina degli ultimi anni, noi siamo una squadra che deve lottare per non retrocedere. Nello spogliatoio c’è delusione perché volevamo una vittoria che avrebbe fatto bene a tutti. Dobbiamo vedere la classifica con ottimismo perché l’abbiamo mossa, anche se di poco. Portiamo a casa il pari e ci prepariamo al meglio alle prossime gare”.

Come mai ultimamente siete tornati così indietro sotto tutti i punti di vista?

“L’impressione è questa… anche perché venivamo da ottime prestazioni. Oggi ci portiamo a casa il fatto di non aver subito né gol né tiri. Noi abbiamo fatto poco è vero… ma dobbiamo continuare a lavorare: non possiamo mollare adesso, dobbiamo dare sempre di più e portare in salvo la Fiorentina. Penso che muovendo la classifica ce la possiamo fare”.

La gara di Cremona è la più importante delle prossime 10?

“Sì è fondamentale, dobbiamo andare lì e provare in tutti i modi a vincere”.

Qual è l’errore da non fare ora?

“Non dobbiamo arrenderci: siamo un gruppo di bravi ragazzi… si dicono tante cose su di lui, ora siamo tutti compatti per salvare la Fiorentina”.